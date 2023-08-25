Fenerbahçe'de Twente maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Twente maçı hazırlıkları başladı
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Fenerbahçe, 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu'nda Twente'yi konuk etmişti. Şimdi sıra onlarda.

SARI LACİVERT TAKIM ISINMA TURUNDA!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Twente maçı hazırlıkları başladı - Resim : 1

Dar alanda pas ve şut çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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