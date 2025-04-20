Fenerbahçe’de yabancı kuralı krizi: 5 yıldızla yollar ayrılıyor!
Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2025-2026 sezonu için getirdiği yeni yabancı oyuncu düzenlemesi, Fenerbahçe’de taşları yerinden oynattı. Kadrosunda 20 yabancı oyuncu bulunan sarı lacivertliler, kurallara uyum sağlamak için 5 futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte ayrılacak isimler...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olacak yeni yabancı oyuncu kuralını duyurdu.
Buna göre Süper Lig kulüpleri, kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek; ancak bu oyunculardan en az 2’sinin 1 Ocak 2003 veya sonrası doğumlu olması gerekecek.
Bu düzenleme, kadrosunda 20 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe’de önemli bir değişim sürecini beraberinde getirdi.
SADECE 2 OYUNCU KURALA UYGUN
Fenerbahçe'nin mevcut yabancı oyuncu kadrosunda yalnızca iki isim, yeni kurala uygun yaş kriterini karşılıyor: Ognjen Mimovic ve Omar Fayed. Diğer oyuncuların yaşları ve kontenjan fazlalığı, yönetimi acil bir revizyon sürecine zorladı.
Yönetim, herhangi bir yeni transfer yapmasa dahi en az 6 yabancı oyuncuyu kadrodan çıkarmak zorunda.
Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe, kadrosunu yeni kurallara uygun hale getirmek için ilk adımı attı.
Sözcü'nün haberine göre, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Rodrigo Becao, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.
Omar Fayed ya yeniden kiralanacak ya da satılacak. Skriniar kalacak. Kostic, Tadic ve Osayi’nin durumu sezon sonu belli olacak. Livakovic, Szymanski, En Nesyri, Amrabat ve Oosterwolde iyi teklif gelirse satılabilir.