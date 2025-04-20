Fenerbahçe’de yabancı kuralı krizi: 5 yıldızla yollar ayrılıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2025-2026 sezonu için getirdiği yeni yabancı oyuncu düzenlemesi, Fenerbahçe’de taşları yerinden oynattı. Kadrosunda 20 yabancı oyuncu bulunan sarı lacivertliler, kurallara uyum sağlamak için 5 futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte ayrılacak isimler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Fenerbahçe’de yabancı kuralı krizi: 5 yıldızla yollar ayrılıyor! - Resim: 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olacak yeni yabancı oyuncu kuralını duyurdu. 

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Fenerbahçe’de yabancı kuralı krizi: 5 yıldızla yollar ayrılıyor! - Resim: 2

Buna göre Süper Lig kulüpleri, kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek; ancak bu oyunculardan en az 2’sinin 1 Ocak 2003 veya sonrası doğumlu olması gerekecek.

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Fenerbahçe’de yabancı kuralı krizi: 5 yıldızla yollar ayrılıyor! - Resim: 3

Bu düzenleme, kadrosunda 20 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe’de önemli bir değişim sürecini beraberinde getirdi.

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Fenerbahçe’de yabancı kuralı krizi: 5 yıldızla yollar ayrılıyor! - Resim: 4

SADECE 2 OYUNCU KURALA UYGUN

Fenerbahçe'nin mevcut yabancı oyuncu kadrosunda yalnızca iki isim, yeni kurala uygun yaş kriterini karşılıyor: Ognjen Mimovic ve Omar Fayed. Diğer oyuncuların yaşları ve kontenjan fazlalığı, yönetimi acil bir revizyon sürecine zorladı.

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Fenerbahçe’de yabancı kuralı krizi: 5 yıldızla yollar ayrılıyor! - Resim: 5

Yönetim, herhangi bir yeni transfer yapmasa dahi en az 6 yabancı oyuncuyu kadrodan çıkarmak zorunda.

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Fenerbahçe’de yabancı kuralı krizi: 5 yıldızla yollar ayrılıyor! - Resim: 6

Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe, kadrosunu yeni kurallara uygun hale getirmek için ilk adımı attı.

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Fenerbahçe’de yabancı kuralı krizi: 5 yıldızla yollar ayrılıyor! - Resim: 7

Sözcü'nün haberine göre, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Rodrigo Becao, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.

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Fenerbahçe’de yabancı kuralı krizi: 5 yıldızla yollar ayrılıyor! - Resim: 8

Omar Fayed ya yeniden kiralanacak ya da satılacak. Skriniar kalacak. Kostic, Tadic ve Osayi’nin durumu sezon sonu belli olacak. Livakovic, Szymanski, En Nesyri, Amrabat ve Oosterwolde iyi teklif gelirse satılabilir.

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