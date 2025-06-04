Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Yeni sportif direktör belli oldu

Fenerbahçe'de 2024–2025 sezonunda şampiyonluk hedefinin kaçırılması, teknik ve yönetsel değişiklikleri beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamayla, sportif direktör Mario Branco’nun görevine son verildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren sportif direktörlük görevini yürüten Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır.”

Branco’nun kulüpteki görev süresi boyunca, kadro yapılanması, transfer süreçleri ve teknik yapılanma gibi kritik alanlarda önemli sorumluluklar üstlendiği vurgulandı. Kulüp yönetimi, Portekizli futbol adamına katkılarından dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

YENİ SPORTİF DİREKTÖR: DEVİN ÖZEK

Branco’dan boşalan koltuk kısa sürede dolduruldu. HT Spor’un haberine göre, Fenerbahçe yeni sportif direktörlük görevine Devin Özek’i getirdi. Henüz 30 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbol çevrelerinde adından söz ettiren Özek, son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’de görev yapıyordu.

Almanya doğumlu olan Devin Özek, futbol kariyerine 2017 yılında Simon Rolfes’in sahibi olduğu “Rolfes & Elsässer” şirketinde scout (yetenek avcısı) ve futbol kariyer yöneticisi olarak adım attı. 2021 yılında Bayer Leverkusen’e transfer olan Özek, burada önce scout ekibinde, ardından uluslararası ilişkiler sorumlusu olarak çalıştı.

2022 yılında Leverkusen’in sportif direktörü Simon Rolfes’in yardımcılığına getirilen Özek, kulübün teknik direktörü Xabi Alonso’nun göreve getirilmesinde etkin rol oynadı. Ayrıca Grimaldo ve Boniface’in transferlerinde ve yıldız oyuncu Moussa Diaby’nin Aston Villa’ya satışında aktif görev aldı.

Çok yönlü futbol bilgisi ve uluslararası futbol bağlantılarıyla dikkat çeken Özek, UEFA B Lisansına sahip. Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere üç dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor.