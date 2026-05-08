Fenerbahçe’de yeni dönem sinyali! Aziz Yıldırım: “Bu yönetim önümüzdeki 20 yıla damga vurmalı”

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda kulüp üyeleriyle buluştu. Biz Fenerbahçeyiz Derneği (Bifeder) tarafından düzenlenen etkinlikte, kısa süre önce başkan adaylığından çekilerek Aziz Yıldırım'a destek kararı alan Barış Göktürk de yer aldı. Gece esnasında Bifeder Başkanı Orhan Ebcin, Yıldırım'a bir hediye takdiminde bulundu.

20 YILA DAMGA VURACAK KADRO

Organizasyonda kulüp üyelerine hitaben kısa bir konuşma gerçekleştiren Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de artık bir şeylere dur demenin vaktinin geldiğini vurguladı. Seçim sürecinde kurulacak yönetimin profiline ve camia içindeki bütünlüğe dikkat çeken Yıldırım, "Bu benim yalnız başıma yapacağım ve başaracağım bir iş değil. 12 yılın getirdiği sonuçların ardından hepimizin beraber olması lazım. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem de çalışmalı. 1998'de yaptığım yönetim; divan kurulu başkanları, federasyon başkanları çıkardı. Yine öyle bir yönetim olmalı ve önümüzdeki 20 yıla damga vurmalı. Diğer aday da kazanabilir ama birliği bozmayalım. Tribünde de kongrede de her yerde birlik olalım ki bu güç bizi şampiyon ve başarılı yapsın." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN GERÇEK BİR KAPTANA İHTİYACI VAR

Gecede söz alan bir diğer isim olan Barış Göktürk, sarı-lacivertli kulübü düzlüğe çıkaracak kişinin Aziz Yıldırım olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin mevcut durumunu bir fetret devri olarak nitelendiren Göktürk, "Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor ve ciddi maddi problemler var. Fenerbahçe'nin gerçek bir kaptana ihtiyacı var. Camiamız bu mali sıkıntılardan ve sportif başarısızlıktan ancak ve ancak Aziz Yıldırım'ın olağanüstü gayretleriyle çıkabilir. Kendisini destekliyoruz. İnşallah Fenerbahçe, hak ettiği şampiyonlukları yeniden kazanır. 6 Süper Lig şampiyonluğu kazandırdı. Basketbolda 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu, voleybolda Avrupa şampiyonluğu kazandırdı. Aziz başkan, benim ve arkadaşlarımızın yaptığı çağrıya kulak verdi, kendisine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'nin 120. yılı ancak efsane başkanımıza yakışır." dedi.