Fenerbahçe’de yeni hoca için geri sayım! Ali Koç açıklama yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda 1-2 gün içinde yeni ismi duyuracaklarını söyledi. Koç, yabancı ve yerli adaylarla görüşmelerin sürdüğünü, Spalletti’nin ise bu sezon takım çalıştırmak istemediğini açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle yaptığı toplantıda yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

Koç, İtalyan teknik adam Luciano Spalletti’ye teklif yaptıklarını ancak tecrübeli hocanın bu sezon takım çalıştırmak istemediğini ifade etti. “3-4 yabancıyla görüşüyoruz. Ama yerli olacaksa bence hakkıdır, İsmail Kartal olmalıdır. Camianın içinde olsun diyen kadar olmasın diyen de var” dedi.

Fenerbahçe’nin bu sezonki kadrosuna dikkat çeken Ali Koç, “Bu sene kadromuz belki de tarihteki en kuvvetli kadromuz. Avrupa beklentisi yüksek. Her maçta 11 oyuncunun 8-9’u yabancı olacak. Bu nedenle yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Alman ekolüne ilgi olduğunu da söyleyen Koç, “1-2 gün içinde yeni hocamızı açıklayacağız. Kolay bir karar değil. Yerlinin de yabancının da artıları ve eksileri var” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

