Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belli oldu

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüp, eski teknik direktörü İsmail Kartal ile yeniden anlaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica’ya elenen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Kararı, kulübün Futbol Direktörü Devin Özek Mourinho’ya bildirdi.

ALİ KOÇ VE YÖNETİM HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Mourinho’nun gönderilmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu yeni hoca arayışlarına başladı. Özellikle son günlerde yoğun mesai harcayan yönetim, farklı yabancı teknik direktörlerle temaslarda bulundu.

Futbol Direktörü Devin Özek, Başkan Ali Koç’a farklı yabancı teknik direktörler hakkında raporlar sundu. Bu süreçte Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness gündeme geldi ancak Hoeness’in Türkiye’ye sıcak bakmadığı bildirildi.

Diğer adaylar Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou da masada yer aldı fakat bu iki isimle de olumlu bir sonuç alınamadı.

İSMAİL KARTAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Alternatif isimlerle yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine rota yeniden İsmail Kartal’a çevrildi. Fanatik'e göre, sarı-lacivertli yönetim, deneyimli teknik adamla anlaşmaya vardı.

Bugün saat 15.00’te yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından İsmail Kartal’ın resmen açıklanması bekleniyor.

