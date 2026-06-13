Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? İşte masadaki isimler...
Fenerbahçe'de çarşamba günü mazbatasını alarak resmen göreve başlayan Aziz Yıldırım ve yönetimi, yeni teknik direktörü belirlemek için pazartesi günü masaya oturuyor.
Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen seçimle yeni başkanını belirleyen sarı-lacivertli kulüpte, gözler takımın başına geçecek isme çevrildi.
Çarşamba günü mazbatalarını alan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri için ilk büyük mesai teknik adam seçimi olacak. Bu konuyu çözüme kavuşturmak isteyen yönetim kurulu, nihai kararı vermek üzere pazartesi günü toplanıyor.
Toplantının ana eksenini, Başkan Aziz Yıldırım'ın "futbol aklımız" şeklinde nitelendirdiği Oğuz Çetin'in çalışmaları oluşturacak. Çetin, teknik direktör adaylarına dair hazırladığı kapsamlı raporu ve sunumu bu toplantıda yönetici arkadaşlarıyla paylaşacak.
Hem Yıldırım'ın hem de Çetin'in değerlendirmelerine göre, mevcut şartlar altında kulüp için en doğru adayın Aykut Kocaman olduğu öngörülüyor.
Başkan Yıldırım, Kocaman fikrini kurul toplantısında açıkça dile getirip kurmaylarının görüşlerine başvuracak. Kuruldaki yöneticilerin büyük bir bölümünün de bu tercihte başkanla aynı fikirde olduğu belirtiliyor.
Yönetim kurulu içerisinde az sayıda yöneticinin farklı bir isme yöneldiği ve Nuri Şahin seslerinin yükseldiği ifade ediliyor.
Özellikle Başakşehir'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç teknik adam, bu yöneticilerin ilk tercihi konumunda. Buna karşın, takımın mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacağı yeni sezonda Şahin ile çalışmanın büyük bir risk taşıyacağı görüşü yönetim masasında ağırlığını hissettiriyor.
SON SÖZ BAŞKANDA, İMZA YAKIN
Farklı görüşler dile getirilse de sarı-lacivertli kulüpte son kararı her zaman Başkan Aziz Yıldırım veriyor. Teknik direktörlük koltuğu için yönetim kurulu içinde resmi bir oylama yapılsa dahi, sandıktan Aykut Kocaman isminin çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Tüm bu gelişmelerin ardından, pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantının sonunda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak Aykut Kocaman'ın açıklanması bekleniyor.