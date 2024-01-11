Fenerbahçe'de Yıldız Futbolcu Sakatlandı! Arka Adalesinde Yırtık Tespit Edildi

Fenerbahçe, Arjantinli futbolcusu Miguel Crespo'nun sakatlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve oyunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Yıldız Futbolcu Sakatlandı! Arka Adalesinde Yırtık Tespit Edildi
Son Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe'de sakatlık haberi moralleri bozdu.

Sarı-lacivertliler, Arjantinli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun sakatlandığını duyurdu.

fenerbahçe crespo sakatlık açıklaması

Crespo'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, futbolcunun Tümosan Konyaspor ile oynanan karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Miguel Crespo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Kupası'nın Formatı Değişti! İşte TFF'nin Açıkladığı Yeni StatüTürkiye Kupası'nın Formatı Değişti! İşte TFF'nin Açıkladığı Yeni StatüSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fenerbahçe # Miguel Crespo # sakatlık # son dakika
Çok Okunanlar
Burun Şeklinize Hangi Irka Mensupsunuz? İşte Çarpıcı Araştırma...
Burun Şeklinize Hangi Irka Mensupsunuz? İşte Çarpıcı Araştırma...
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Saatler Sürecek!
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Saatler Sürecek!
Lahey'deki Davanın İlk Duruşması Gerçekleşti
Lahey'deki Davanın İlk Duruşması Gerçekleşti
İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu!
İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu!
İŞKUR Açıkladı! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor
İŞKUR Açıkladı! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor
Öne Çıkanlar Ekrem İmamoğlu'ndan DEM Parti'yle gizli görüşme!│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Ekrem İmamoğlu'ndan DEM Parti'yle gizli görüşme!│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Herkesten Uzakta Kafa Dağıtmalı Kış Tatili! Herkesten Uzakta Kafa Dağıtmalı Kış Tatili!