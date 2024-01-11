Fenerbahçe'de Yıldız Futbolcu Sakatlandı! Arka Adalesinde Yırtık Tespit Edildi

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe'de sakatlık haberi moralleri bozdu.

Sarı-lacivertliler, Arjantinli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun sakatlandığını duyurdu.

Crespo'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, futbolcunun Tümosan Konyaspor ile oynanan karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Miguel Crespo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.