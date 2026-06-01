Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği nefes kesiyor! Savunma hattını tamamen sağlama almak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde, Milan Skriniar'ın yanına eklenecek sol stoper için aday netleşti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:
Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede - Resim: 1

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı son dakika bilgisine göre, Aziz Yıldırım'dan sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıran bir hamle geldi...

1 10
Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede - Resim: 2

Fenerbahçe, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.

2 10
Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede - Resim: 3

Kanarya'da öncelikli hedef, defansın merkezinde Milan Skriniar'ın partneri olacak kaliteli bir sol stoper transfer etmek.

3 10
Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede - Resim: 4

Takımın defans kurgusunda sol ayaklı bir oyuncuya kesin olarak ihtiyaç duyulması üzerine arayışlar hız kazandı!

4 10
Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede - Resim: 5

Gündeme bomba gibi düşen sıcak transfer gelişmesini ünlü spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu paylaştı. Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgilere göre, sarı-lacivertli ekibin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan isim için resmi adımlar atılmaya başlandı.

5 10
Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede - Resim: 6

SKRİNİAR'IN YANINA PREMIER LEAGUE'DEN DÜNYA YILDIZI...

6 10
Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede - Resim: 7

Aziz Yıldırım'ın, Premier Lig devlerinden Manchester City forması giyen dünyaca ünlü sol stoper Nathan Aké ile doğrudan temas kurduğu öğrenildi.

7 10
Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede - Resim: 8

Manchester City ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atan Hollandalı savunmacı Nathan Aké, yüksek teknik kapasitesi ve sol stoper pozisyonundaki başarısıyla tam aranılan kan olarak görülüyor.

8 10
Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede - Resim: 9

Fenerbahçe, Skriniar ve Aké ikilisiyle defansın merkezini Şampiyonlar Ligi çapında bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.

9 10
Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede - Resim: 10

Başarılı savunmacının transfer şartları ve İngiliz kulübünün beklentileriyle ilgili sürecin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

10 10
aziz yıldırım fenerbahçe transfer haberleri stoper manchester city fenerbahçe