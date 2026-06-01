Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği nefes kesiyor! Savunma hattını tamamen sağlama almak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde, Milan Skriniar'ın yanına eklenecek sol stoper için aday netleşti.
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı son dakika bilgisine göre, Aziz Yıldırım'dan sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıran bir hamle geldi...
Fenerbahçe, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.
Kanarya'da öncelikli hedef, defansın merkezinde Milan Skriniar'ın partneri olacak kaliteli bir sol stoper transfer etmek.
Takımın defans kurgusunda sol ayaklı bir oyuncuya kesin olarak ihtiyaç duyulması üzerine arayışlar hız kazandı!
Gündeme bomba gibi düşen sıcak transfer gelişmesini ünlü spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu paylaştı. Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgilere göre, sarı-lacivertli ekibin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan isim için resmi adımlar atılmaya başlandı.
SKRİNİAR'IN YANINA PREMIER LEAGUE'DEN DÜNYA YILDIZI...
Aziz Yıldırım'ın, Premier Lig devlerinden Manchester City forması giyen dünyaca ünlü sol stoper Nathan Aké ile doğrudan temas kurduğu öğrenildi.
Manchester City ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atan Hollandalı savunmacı Nathan Aké, yüksek teknik kapasitesi ve sol stoper pozisyonundaki başarısıyla tam aranılan kan olarak görülüyor.
Fenerbahçe, Skriniar ve Aké ikilisiyle defansın merkezini Şampiyonlar Ligi çapında bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.
Başarılı savunmacının transfer şartları ve İngiliz kulübünün beklentileriyle ilgili sürecin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.