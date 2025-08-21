Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan transfer! Yıldız isim İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalmasının ardından transferde bombayı patlattı. Sarı-lacivertli ekip, Premier Lig temsilcisi West Ham United’da forma giyen Meksikalı orta saha Edson Alvarez’i kiralık olarak renklerine bağladı. Transferde prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

İSTANBUL’A GELİŞ TARİHİ NETLEŞTİ

TRT Spor’un haberine göre, “Sarı-lacivertlilerin prensipte anlaşmaya vardığı Edson Alvarez yarın İstanbul’a gelecek.” West Ham’dan kiralanan yıldız futbolcunun İstanbul’a gelişi sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Transfer anlaşmasına göre Fenerbahçe, “Edson Alvarez’in West Ham’daki maaşının tamamını karşılayacak ve oyuncu için yapılan kiralama anlaşmasında zorunlu satın alma maddesi yer almayacak.”

SATIN ALMA OPSİYONU BELLİ OLDU

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, “Sözleşmede yer alan satın alma opsiyonu 22 milyon euro olarak belirlendi.” Bu opsiyonun aktif edilip edilmeyeceği sezon sonundaki performansa bağlı olacak.

Fenerbahçe, orta saha transferindeki çalışmalarını sürdürüyor. Dorgeles Nene transferinin ardından gözünü Kerem Aktürkoğlu’na çeviren sarı-lacivertliler, sürpriz bir hamleyle Edson Alvarez’i kadrosuna dahil etti. Orta sahasını güçlendirmek için uzun zamandır çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, West Ham’da forma giyen Meksikalı orta saha Edson Alvarez’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Meksikalı futbolcu, West Ham’ın 2023-2024 sezonunda Ajax’tan 38 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı bir isim. “1.90 boyundaki yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla çıktığı 28 Premier Lig maçında 1 asist yapma başarısı gösterdi.” Edson Alvarez, ön libero pozisyonunda görev yapıyor ve güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.