Fenerbahçe'den Becao açıklaması! İstanbul'a geliyor...

Fenerbahçe, bir süredir transfer etmek için temaslarda bulunduğu Becao ile ilgili KAP açıklamasında bulundu. Sarı-lacivertliler, Becao'nun transferi için kulübüyle ve oyuncunun kendisiyle görüşmelere başlandığını bildirdi.

Fenerbahçe'den Becao açıklaması! İstanbul'a geliyor...
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao ile ilgili KAP açıklamasında bulundu.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDIĞI BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Becao'nun transferi için, oyuncu ve kulübü Udinese ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Becao'nun, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edildiği de belirtildi.

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