Fenerbahçe'den bir başvuru daha: "Haklı davamızın takipçisiyiz"

- Kurumlarda süreklilik ve istikrar olması gerektiği gözetilerek bugün itibariyle TFF’ye görev ve sorumluluklarını son kez hatırlatmak üzere başvurumuzu yinelediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor; Her ne şartta olursa olsun haklı davamızın takipçisi olacağımızı ve hakkımızı aynı kararlılıkla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.