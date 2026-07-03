Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Muriqi'den sonra Manchester City'nin yıldızı kadroda!
Fenerbahçe, Manchester City forması giyen 31 yaşındaki Hollandalı stoper Nathan Ake'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Milli takım mesaisini tamamlayan tecrübeli savunmacı, izninin bitiminde takımın yurt dışı kampına dahil olacak.
Manchester City forması giyen 31 yaşındaki Hollandalı stoper Nathan Ake ile resmi sözleşme imzalandı.
Kulüp tarafından yapılan duyuruda, savunma oyuncusunun transfer sürecinin tamamlandığı kamuoyuyla paylaşıldı.
Anlaşmanın sağlanmasının ardından gözler yeni transferin takıma katılacağı tarihe çevrildi.
Sarı-lacivertli kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamada, turnuvada boy gösteren savunma oyuncusunun programı aktarıldı.
Oyuncunun izin sürecinin ardından Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katılacağı belirtilen resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."