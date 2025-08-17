Fenerbahçe’den Cenk Tosun’un sakatlığına dair açıklama: MR sonucu ve son durum
Fenerbahçe, Göztepe maçında sakatlanan Cenk Tosun’un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcunun kasık bölgesinde yaralanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.
Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasında sakatlık yaşayan Cenk Tosun’un sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.” denildi.
Cenk Tosun’un sahalara dönüş süresiyle ilgili detay verilmezken, oyuncunun tedavi programına kulüp sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.