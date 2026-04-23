Fenerbahçe'den derbinin hakem ataması ile ilgili açıklama

Hafta sonu oynanacak kritik Galatasaray derbisine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakem Yasin Kol'un atanması, kulüpler arasındaki açıklamaları hızlandırdı.

FENERBAHÇE'DEN 'SAKIN HA' ÇIKIŞI

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sakın ha sarıyı çıkarma

Sakın ha kırmızıyı gösterme

Sakın ha VAR’a gitme

Sakın ha penaltı verme

Sakın ha bazı konuları açma

"Sakın ha"

Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.

Şimdi 'ilişkiler askıya'

Sıra bu maçta mı?"

ÖZBEK İLİŞKİLERİ ASKIYA ALACAKLARINI DUYURMUŞTU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakem Yasin Kol atamasının hemen ardından federasyona karşı alacakları yeni aksiyonu duyurmuş ve "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır" açıklamasını yapmıştı.