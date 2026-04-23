Fenerbahçe'den derbinin hakem ataması ile ilgili açıklama
TFF'nin hafta sonu oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine hakem Yasin Kol'u atamasının ardından Fenerbahçe Kulübü yazılı bir açıklama yayımladı.
Hafta sonu oynanacak kritik Galatasaray derbisine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakem Yasin Kol'un atanması, kulüpler arasındaki açıklamaları hızlandırdı.
FENERBAHÇE'DEN 'SAKIN HA' ÇIKIŞI
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Sakın ha sarıyı çıkarma
Sakın ha kırmızıyı gösterme
Sakın ha VAR’a gitme
Sakın ha penaltı verme
Sakın ha bazı konuları açma
"Sakın ha"
Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.
Şimdi 'ilişkiler askıya'
Sıra bu maçta mı?"
ÖZBEK İLİŞKİLERİ ASKIYA ALACAKLARINI DUYURMUŞTU
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakem Yasin Kol atamasının hemen ardından federasyona karşı alacakları yeni aksiyonu duyurmuş ve "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır" açıklamasını yapmıştı.