Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması

Sarı lacivertli kulüp sosyal medyada paylaşılan Enes Kanter videosu hakkında açıklamada yayınladı. Fenerbahçe, "Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır. "açıklaması yaptı.

Mert Sagit Mert Sagit
Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması
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Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması geldi... Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

 - Enes Kanter isimli şahıs, sosyal medya hesaplarından ilk olarak 1 Haziran 2020 tarihinde, ikinci olarak ise bugün, yine aynı cümlelerle bazı paylaşımlarda bulunmuştur. Kısa bir süre içinde aynı cümlelerle iki kez yaptığı, kulübümüzü ilgilendiren ve amacı bizce meçhul paylaşımlarına yönelik açıklığa kavuşturmamız gereken bir hususta kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Ülkemize ve bayrağımıza sadakatsizlik eden, ismi terör örgütleri ile yan yana anılmış ve kulübümüzden ayrıldığı dönemde davranışları camiamızca çok iyi bilinen bu şahısla kulübümüzün ne şu aşamada ne de gelecekte herhangi bir ilişkisi olmamıştır, olamaz. Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz ki; Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır.
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