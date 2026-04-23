Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi sürpiz karar!

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında pazar akşamı deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de, kritik müsabaka öncesi hazırlık süreci stratejik bir kararla şekillendi

Sarı-lacivertli camiada derbi öncesi en önemli teknik gelişme Marco Asensio cephesinde yaşandı. Sakatlık sürecini geride bırakan İspanyol yıldızın bireysel saha çalışmalarına başlaması, teknik heyetin planlarını olumlu yönde etkiledi. Kondisyon ve adaptasyon sürecini hızla tamamlaması beklenen Asensio’nun, pazar günü Rams Park’ta oynanacak müsabakada maç kadrosunda yer alacağı bildirildi.

SARAÇOĞLU'NDA BASINA KAPALI PROVA

Hazırlıkların taktiksel boyutunu bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen Domenico Tedesco, yarın gerçekleştirilecek antrenmanın Chobani Stadyumu’nda yapılmasını kararlaştırdı. İtalyan teknik adamın, taktik varyasyonları nizami saha ölçülerinde bizzat test etmek ve oyuncuların saha parselasyonuna uyumunu pekiştirmek amacıyla bu yönde bir tercih yaptığı öğrenildi.

Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan bu kritik prova, dış dünyaya tamamen kapatıldı. Hem taraftara hem de basın mensuplarına kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek olan idmanda, Galatasaray derbisinin nihai planı üzerine yoğunlaşılacak. Pazar akşamı Rams Park’ta oynanacak dev randevu, her iki takım için de sezonun en belirleyici virajı olarak nitelendiriliyor.

