Fenerbahçe'den Galatasaray–Samsunspor maçı sonrası gündem yaratacak açıklama

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray’ın sahasında oynanan Samsunspor maçının ardından Fenerbahçe, son dakikalardaki penaltı pozisyonuna ilişkin bir açıklama yayımlayarak tepki gösterdi. Kulüp, TFF ve ilgili kurullardan acil şeffaflık çağrısı yaptı.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray’ın sahasında Samsunspor’un 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü resmi bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, özellikle son dakikalarda yaşanan penaltı pozisyonunun hakem ve VAR tarafından değerlendirilmemesine sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez. Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir. Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır. Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez. Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur. Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır."

