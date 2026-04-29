Fenerbahçe'den genç taraftara müjde! 18 yaş altına Başakşehir maçının biletleri bedava

Fenerbahçe Spor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir FK karşılaşması için 18 yaş altı taraftarlarına ücretsiz bilet dağıtacağını duyurdu. Kontenjanla sınırlı biletler, kimlik ve Passo kartı ibrazıyla şahsen alınabilecek.

Simge Sarıyar
Fenerbahçe Spor Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı maç öncesinde genç taraftarlarını sevindirecek bir adım atıyor. Kulüp, belirli şartları sağlayan 18 yaş altı taraftarlarına karşılaşma için ücretsiz bilet tanımlaması yapacak.

Ücretsiz bilet işlemleri, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Passo Gişesi üzerinden gerçekleştirilecek. Taraftarlar; 29 Nisan Çarşamba, 30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs Cuma (2026) günlerinde saat 11.00 ile 16.00 arasında gişeye giderek biletlerini alabilecek. Kulüp, başvuruların yalnızca şahsen yapılacağını ve başka bir kişi adına işlem gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı.

ÜCRETSİZ BİLETİN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün belirlediği katılım koşullarına göre, kampanyadan 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş olan, yani 18 yaşını doldurmamış taraftarlar yararlanabilecek. Başvuru esnasında taraftarların T.C. kimlik belgelerini gişe görevlisine ibraz etmeleri istenecek. Ayrıca ücretsiz bilet alabilmek için geçerli e-bilet süresine sahip olunması ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu tutuluyor.

Öte yandan kulüp, yapılacak ücretsiz bilet tanımlamalarının belirli kontenjanlarla sınırlı olduğunu hatırlattı.

