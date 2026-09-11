Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: İstifa kabul edilmedi
Roma maçının ardından istifa eden İsmail Kartal ile yönetim arasındaki görüşmeler sonuç verdi. Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamın görevinin başında olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında alınan sonucun ardından istifa kararı açıklayan teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Kulüp, tecrübeli teknik adamın görevine devam edeceğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir."
İDMANA ÇIKMAMIŞTI
Roma maçının hemen ardından istifasını açıklayan İsmail Kartal, bugün Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmana katılmamıştı.
Teknik direktörün sahaya çıkmaması, istifa kararının kulüp içinde ne yönde değerlendirildiğine dair soru işaretlerini artırmıştı.
GÖREVİNE DEVAM EDECEK
Kulüp yönetimi ile İsmail Kartal arasında yapılan görüşmelerin ardından, tecrübeli teknik direktörle yola devam edilmesi kararlaştırıldı.
Bu gelişmeyle birlikte Kartal, yarın saat 11.30'da başlayacak antrenmanla birlikte Gaziantep FK maçının hazırlıklarına takımın başında devam edecek.