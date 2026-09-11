Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: İstifa kabul edilmedi

Roma maçının ardından istifa eden İsmail Kartal ile yönetim arasındaki görüşmeler sonuç verdi. Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamın görevinin başında olduğunu duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: İstifa kabul edilmedi - Resim: 1

Fenerbahçe yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında alınan sonucun ardından istifa kararı açıklayan teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: İstifa kabul edilmedi - Resim: 2

Kulüp, tecrübeli teknik adamın görevine devam edeceğini duyurdu.

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Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: İstifa kabul edilmedi - Resim: 3

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir."

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Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: İstifa kabul edilmedi - Resim: 4

İDMANA ÇIKMAMIŞTI

Roma maçının hemen ardından istifasını açıklayan İsmail Kartal, bugün Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmana katılmamıştı.

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Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: İstifa kabul edilmedi - Resim: 5

Teknik direktörün sahaya çıkmaması, istifa kararının kulüp içinde ne yönde değerlendirildiğine dair soru işaretlerini artırmıştı.

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Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: İstifa kabul edilmedi - Resim: 6

GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Kulüp yönetimi ile İsmail Kartal arasında yapılan görüşmelerin ardından, tecrübeli teknik direktörle yola devam edilmesi kararlaştırıldı.

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Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: İstifa kabul edilmedi - Resim: 7

Bu gelişmeyle birlikte Kartal, yarın saat 11.30'da başlayacak antrenmanla birlikte Gaziantep FK maçının hazırlıklarına takımın başında devam edecek.

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