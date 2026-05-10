Fenerbahçe'den kovulmuştu... Real Madrid ile anlaşması an meselesi! Ama bir şartla....
İspanyol devi Real Madrid'de sular durulmuyor. Soyunma odasında yaşanan yumruklu kavganın ardından yönetim, krizi çözecek tek ismi belirledi... İşte ayrıntılar
Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho cephesinde taşlar yerinden oynadı. Madrid iddialarını daha önce yalanlayan tecrübeli teknik adam için Sky Sports Almanya gündeme bomba gibi düşen bir iddia paylaştı.
Real Madrid yönetiminin, hafta başında Portekizli çalıştırıcı ve ekibiyle yüz yüze, çok kritik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Eflatun-beyazlı kulübü Mourinho hamlesine iten süreç, takım içindeki disiplin sorunlarıyla başladı. Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan ve fiziksel boyuta varan kavga, kulüpte deprem etkisi yarattı.
Yaşanan arbede sonrası kafa travması geçiren Valverde'nin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, yönetim her iki oyuncuya da rekor ceza kesti.
Real Madrid'den konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Dün oyuncularımız Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının ardından Valverde ve Tchouaméni; takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve taraftarlardan özür dilemiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda Real Madrid, her bir oyuncuya 500 bin avro para cezası verilmesine karar vermiş ve böylece ilgili iç disiplin süreçleri sonuçlandırılmıştır.”
DÖNÜŞÜ İÇİN BİR ŞARTI VAR
Takım içindeki otorite boşluğunu Mourinho ile doldurmayı hedefleyen Real Madrid yönetimi, Portekizli hocadan olumlu yanıt aldı. Yıldız oyuncularla kurduğu sert ama etkili iletişimle bilinen Mourinho’nun, eski kulübüne geri dönmek için tek bir şart sunduğu belirtiliyor: Kesin olarak 2 yıllık kontrat.
Yönetimin bu şartı kabul etmesine ve imzaların kısa süre içinde atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.