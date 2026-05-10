Fenerbahçe'den kovulmuştu... Real Madrid ile anlaşması an meselesi! Ama bir şartla....

“Dün oyuncularımız Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının ardından Valverde ve Tchouaméni; takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve taraftarlardan özür dilemiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda Real Madrid, her bir oyuncuya 500 bin avro para cezası verilmesine karar vermiş ve böylece ilgili iç disiplin süreçleri sonuçlandırılmıştır.”