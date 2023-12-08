Fenerbahçe'den Krunic Seferi! Oyuncu ve Menajeri İle Anlaşma Tamam!

Sabah'tan Samet Yüksel'in haberine göre orta sahada Fred'in yanına Rade Krunic'i eklemek isteyen Fenerbahçe, Milan ile pazarlıklara başladı.

Fenerbahçe'den Krunic Seferi!

Sezon başında Milan'ın 10 milyon euro istemesi sonrasında sarı-lacivertliler geri adım atmıştı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco bu transferi bitirmek için İtalya'ya gitmeye hazırlanıyor.

Milan ile sözleşmesinin bitimine 1.5 sezon kalan oyuncu, Dzeko'nun da ısrarı ile sarı-lacivertli takıma bir hayli yaklaştı.

Fenerbahçe cephesi futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varırken 2 milyon euro garanti ücrete el sıkıştı.

Milan'ın direnci kırılırken Kanarya masaya 4 milyon euro'luk teklifle oturma kararı aldı.