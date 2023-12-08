Fenerbahçe'den Krunic Seferi! Oyuncu ve Menajeri İle Anlaşma Tamam!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Bosna Hersekli orta sahanın transferini 4 milyon euroya bitirmek çin Milano'ya gidiyor.

Fenerbahçe'den Krunic Seferi! Oyuncu ve Menajeri İle Anlaşma Tamam!
Fenerbahçe'den Krunic Seferi! Oyuncu ve Menajeri İle Anlaşma Tamam!
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Sabah'tan Samet Yüksel'in haberine göre orta sahada Fred'in yanına Rade Krunic'i eklemek isteyen Fenerbahçe, Milan ile pazarlıklara başladı.

Fenerbahçe'den Krunic Seferi!

Sezon başında Milan'ın 10 milyon euro istemesi sonrasında sarı-lacivertliler geri adım atmıştı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco bu transferi bitirmek için İtalya'ya gitmeye hazırlanıyor.

Milan ile sözleşmesinin bitimine 1.5 sezon kalan oyuncu, Dzeko'nun da ısrarı ile sarı-lacivertli takıma bir hayli yaklaştı.

Fenerbahçe cephesi futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varırken 2 milyon euro garanti ücrete el sıkıştı.

Milan'ın direnci kırılırken Kanarya masaya 4 milyon euro'luk teklifle oturma kararı aldı.

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