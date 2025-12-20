Fenerbahçe’den Sadettin Saran açıklaması geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturma süreciyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Kulüp, kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar hakkında hukuki girişimlerin başlatılacağını duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılıkta ifade veren Saran’ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’ndaki süreç de sona erdi. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol kararı verilen Saran, serbest bırakılmasının ardından takımının Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmayı takip etmek üzere stadyuma gitti.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Aynı saatlerde Fenerbahçe Spor Kulübü’nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kulüp, açıklamasında soruşturma sürecine ilişkin yapılan paylaşımlara karşı hukuki haklarını kullanacağını vurguladı.

