Fenerbahçe'den savunma hattına 3 dev aday: Skriniar'ın yanına dünya yıldızı geliyor!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli yönetim, savunma hattında Milan Skriniar'ın yanına partner olarak belirlediği isimler için temaslara başladı.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile girdiği Trendyol Süper Lig şampiyonluk yarışının yanı sıra gelecek sezonun kadro planlaması için de harekete geçti.
Sarı-lacivertli yönetim, savunma bölgesini güçlendirmek amacıyla Milan Skriniar'ın yanına üst düzey bir stoper transfer etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda hazırlanan listede üç uluslararası futbolcu bulunuyor.
LİSTENİN İLK SIRASINDA MARCO SENESI YER ALIYOR
Fenerbahçe yönetiminin stoper transferindeki öncelikli hedefi Marco Senesi. Dört yıldır formasını giydiği Bournemouth ile sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Arjantinli oyuncu İngiliz ekibinden ayrılacak.
28 yaşındaki savunmacının talipleri arasında Chelsea, Barcelona, Juventus ve Roma gibi Avrupa devlerinin yanı sıra Türkiye'den Beşiktaş da bulunuyor.
MENAJERLİK ŞİRKETİYLE İLK TEMAS KURULDU
Sarı-lacivertli yönetim, Senesi transferinde ilk adımı atarak oyuncunun menajerlik şirketi ROOF ile temas sağladı. Bournemouth'tan ayrılık kararını kesinleştiren 28 yaşındaki stoper, yeni takımını seçmek için Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyecek.
Oyuncunun menajerleri, gelen tüm teklifleri toplayarak turnuva sonrasında Senesi'ye sunacak ve Arjantinli futbolcu kararını bu aşamadan sonra verecek.
KAĞIT ÜZERİNDE EN UYGUN ADAY STEFAN DE VRIJ
Listede yer alan bir diğer isim olan Stefan De Vrij'ın transferi, şartlar göz önüne alındığında Fenerbahçe için nispeten daha kolay bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Hollandalı stoperin sekiz yıllık Inter kariyeri, bu yaz sözleşmesinin sona ermesiyle tamamlanacak. Deneyimli oyuncunun maliyetinin diğer adaylara oranla daha düşük seviyede olması bu transferin olumlu yönleri arasında bulunuyor.
De Vrij'ın en büyük avantajlarından biri, Fenerbahçe'nin mevcut stoperi Milan Skriniar ile Inter'de beş yıl boyunca birlikte görev yapmış olması. İki futbolcunun birbirini iyi tanıması teknik ekip için olumlu bir referans kabul ediliyor.
Buna karşılık oyuncunun 34 yaşına gelmesi, Inter'de uzun yıllardır üçlü savunma sistemiyle oynaması ve bu sezon takımında çok az forma şansı bulması transferin dezavantajları olarak sıralanıyor.
ATLETICO MADRID'DEN AYRILMASI BEKLENEN JOSE GIMENEZ
Fenerbahçe'nin stoper listesindeki üçüncü aday ise Uruguaylı Jose Gimenez. 2013 yılından bu yana Avrupa'da yalnızca Atletico Madrid forması giyen 31 yaşındaki savunmacının kulübüyle olan birlikteliğinin sona ermesi bekleniyor.
İspanyol ekibi, sezon sonunda kadrosunda yapmayı planladığı yeni yapılanma kapsamında Gimenez ile yollarını ayıracak. Deneyimli stopere hem Avrupa'dan hem de Güney Amerika kulüplerinden yoğun bir ilgi bulunuyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO
Uruguaylı stoperin Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. İspanyol yönetimi, deneyimli savunmacı için yaklaşık 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.
Fenerbahçe yönetimi bu rakamı uygun bulurken, kulübünden gerekli izinleri alarak sezon tamamlanmadan önce Gimenez ile resmi görüşmelere başlamayı planlıyor.