Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz hamle: Yıldız isim imzaya çok yakın!
Fenerbahçe, teknik direktör Tedesco’nun öncelikli stoper tercihi olan Portekizli yıldız Diogo Leite'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sportif Direktör Devin Özek'in, Union Berlin ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu için Almanya'da görüşmelere başlayacağı iddia edildi.
Fenerbahçe Yönetimi, yeni savunma hattını oluşturma çalışmalarına hız verdi ve Tedesco'nun listesinin ilk sırasına Union Berlin forması giyen Diogo Leite'yi yerleştirdi.
26 yaşındaki Portekizli stoperin kulübüyle olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Alman ekibini Ocak ayında oyuncuyu satma seçeneğini değerlendirmeye itiyor.
Fanatik'e göre, Union Berlin yönetimi, Leite'nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmemesi durumunda, ara transfer döneminde gelecek teklifleri masaya yatırma kararı aldı.
ÖZEK, ALMANYA BAĞLANTILARINI KULLANACAK
Futbol Direktörü Devin Özek, Tedesco'nun en çok istediği stoperi takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Özek’in, hem doğup büyüdüğü hem de yıllarca çalıştığı Almanya’da kurduğu güçlü bağlantılarını bu transferde kullanması bekleniyor.
30 yaşındaki Sportif Direktör Devin Özek’in, Diogo Leite transferini sonuçlandırmak üzere hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Gelen iddialara göre, Özek önümüzdeki hafta Berlin’e giderek Union Berlin yetkilileri ve Portekizli oyuncunun menajerleriyle ilk teması kuracak.
MEMPHIS DEPAY DOSYASINDA YENİ KRİZ
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde adı geçen Hollandalı yıldız Memphis Depay ise mevcut kulübü Corinthians'ta büyük bir krizin merkezinde yer alıyor.
Brezilya ekibinin önceki yönetimi, yıldız oyuncuyla yıllık 12 milyon dolarlık yüksek bir ücrete anlaşmış ve sözleşmesine lüks otelde konaklama, özel güvenlik ve şoförlü zırhlı araç gibi çok sayıda ek madde eklemişti.
Yönetim değişikliği ve kulübün yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle Memphis Depay, Corinthians’ta istenmeyen adam ilan edildi. Kulüp yönetimi, aylık maliyeti 46 bin doları bulan otelden ayrılmasını istemesine rağmen, Depay'ın "standartlarına uygun yer" bulamadığı gerekçesiyle bu talebi reddettiği kaydedildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncuyu göndermenin yollarını arayan Corinthians, bu durum nedeniyle zor bir süreçten geçiyor.