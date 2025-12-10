Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz hamle: Yıldız isim imzaya çok yakın!

Yönetim değişikliği ve kulübün yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle Memphis Depay, Corinthians’ta istenmeyen adam ilan edildi. Kulüp yönetimi, aylık maliyeti 46 bin doları bulan otelden ayrılmasını istemesine rağmen, Depay'ın "standartlarına uygun yer" bulamadığı gerekçesiyle bu talebi reddettiği kaydedildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncuyu göndermenin yollarını arayan Corinthians, bu durum nedeniyle zor bir süreçten geçiyor.