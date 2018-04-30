Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların, son 3 haftada yapacağı maçların aynı gün ve saatte oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki takımların son 3 haftadaki maçlarının aynı gün ve saatte oynanması talebine ilişkin TFF Genel Sekreterliği'ne gönderdiği yazı, kulübün internet sitesinde yayımlandı.
Fenerbahçe Kulübünün TFF'ye başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:
"Eşit şartlarda yarışma ilkesi gözetilmek suretiyle puanları birbirine çok yakın olarak ligin ilk 4 sırasında yer alan ve şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının müsabakalarını aynı gün ve saatte oynamak üzere 32. hafta programında değişiklik yapılmasını; 33 ve 34. hafta müsabakaları yönünden ise anılan takımların müsabakalarının aynı gün ve saatte oynanacak şekilde planlama yapılarak müsabaka takviminin buna uygun şekilde düzenlenmesini talep ve rica ederiz."
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların son 3 haftadaki maçlarının, aynı gün ve saatte oynanması için TFF'ye başvurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların, son 3 haftada yapacağı maçların aynı gün ve saatte oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.