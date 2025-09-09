Fenerbahçe’den transfer atağı! Orta sahaya 2 yıldız birden geliyor

2025-26 sezonunda transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, orta saha takviyesi için düğmeye bastı. Rodrigo Zalazar ve Yves Bissouma Sarı-Lacivertliler’in radarında.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe’den transfer atağı! Orta sahaya 2 yıldız birden geliyor
Yayınlanma:

Fanatik’in haberine göre, Avrupa’da birçok ligde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte menajerler sürekli yeni isimler önerse de Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek’in listesinde ilk sırada Rodrigo Zalazar bulunuyor.

Uruguay Milli Takımı’nda da forma giyen 26 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe’nin yanı sıra Zenit’in de devrede olduğu belirtildi. Ancak iki kulüp de henüz resmi bir teklif yapmadı.

Portekiz basınına göre Braga, Roger Fernandes’i 32 milyon Euro’ya Al-Ittihad’a satarak kulüp rekorunu egale etti. Bu satışın ardından başka bir oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı ve bu nedenle Zalazar’ın 60 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi dışında ayrılığının zor olduğu ifade edildi.

BISSOUMA İSTANBUL’U BEKLİYOR

Fenerbahçe’nin gündemindeki bir diğer isim ise Yves Bissouma. Tottenham’da kadro dışı kalan 29 yaşındaki Malili futbolcu, Fenerbahçe’nin şartlarını kabul etti ve İstanbul’dan gelecek daveti beklemeye başladı.

Ancak Sarı-Lacivertli yönetim bu transferde bazı çekincelere sahip. Bu nedenle Bissouma, listede alternatif isim olarak yer alıyor ve kulübün öncelikli hedefi olarak görülmüyor.

CANLI İZLE: Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu ringe çıkıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?CANLI İZLE: Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu ringe çıkıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Afyonkarahisar’da dehşet: Boşanma aşamasındaki kişi, eşi, kayınvalidesi ve baldızını vurduAfyonkarahisar’da dehşet: Boşanma aşamasındaki kişi, eşi, kayınvalidesi ve baldızını vurduYurt
fenerbahçe transfer
Günün Manşetleri
İzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar
12 ilçede 21 adrese baskın, 19 gözaltı
Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklamalar!
Kolombiya’da insan ticareti çetesi çökertildi
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu
FETÖ’nün emniyet yapılanmasına büyük darbe
CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylara soruşturma
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Fransa'da hükümet düştü!
Çok Okunanlar
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları
5.1 büyüklüğünde deprem! 5.1 büyüklüğünde deprem!
500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor? 500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor?