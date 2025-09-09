Fenerbahçe’den transfer atağı! Orta sahaya 2 yıldız birden geliyor

Fanatik’in haberine göre, Avrupa’da birçok ligde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte menajerler sürekli yeni isimler önerse de Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek’in listesinde ilk sırada Rodrigo Zalazar bulunuyor.

Uruguay Milli Takımı’nda da forma giyen 26 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe’nin yanı sıra Zenit’in de devrede olduğu belirtildi. Ancak iki kulüp de henüz resmi bir teklif yapmadı.

Portekiz basınına göre Braga, Roger Fernandes’i 32 milyon Euro’ya Al-Ittihad’a satarak kulüp rekorunu egale etti. Bu satışın ardından başka bir oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı ve bu nedenle Zalazar’ın 60 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi dışında ayrılığının zor olduğu ifade edildi.

BISSOUMA İSTANBUL’U BEKLİYOR

Fenerbahçe’nin gündemindeki bir diğer isim ise Yves Bissouma. Tottenham’da kadro dışı kalan 29 yaşındaki Malili futbolcu, Fenerbahçe’nin şartlarını kabul etti ve İstanbul’dan gelecek daveti beklemeye başladı.

Ancak Sarı-Lacivertli yönetim bu transferde bazı çekincelere sahip. Bu nedenle Bissouma, listede alternatif isim olarak yer alıyor ve kulübün öncelikli hedefi olarak görülmüyor.