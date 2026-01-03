Fenerbahçe'den transferde hızlı hamle: Yeni ismin lisansı çıktı

Fenerbahçe, futbolda ara transfer dönemi olarak bilinen ikinci transfer ve tescil döneminde yürüttüğü operasyonlara bir yenisini ekledi.

Sarı-lacivertli kulüp, anlaşma sağladığı Anthony Musaba için resmi adımları tamamladı.

TFF RESMİ SİTESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Kulüp, Anthony Musaba'nın transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 25 yaşındaki futbolcunun lisansı bugün itibarıyla çıkarıldı.