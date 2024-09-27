Fenerbahçe'den yeni Serhat Akın açılaması

Fenerbahçe'den yeni Serhat Akın açıklaması geldi..Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu yaptığı açıklamada," Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum." denildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Fenerbahçe'den yeni Serhat Akın açılaması
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Sarı lacivertli kulüpten yeni Serhat Akın açıklaması geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili iftiralara karşı hukuki işlem başlattıklarını bildirdi.

ALPOĞLU'NUN YAPTIĞI PAYLAŞIM ŞÖYLE:

"Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yönelik menfur saldırının,
bazı odaklar tarafından kulübümüzle ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Serhat Akın’a yapılan saldırıyı tekrar lanetliyor, faillerinin ve arkasındakilerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın dün silahlı saldırıya uğramıştı... Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralanan ayağının fotoğrafını paylaşırken "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

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