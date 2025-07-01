Fenerbahçe’den yeni transfer bombası! Mourinho devrede, pazarlıklar başladı

Transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, Jhon Duran’ın ardından ikinci bombayı patlatmak üzere. Sarı-lacivertliler, PSG’nin yıldız ismi Marco Asensio için devrede. Mourinho’nun bizzat devreye girdiği transferde maaş pazarlıkları sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe’den yeni transfer bombası! Mourinho devrede, pazarlıklar başladı
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Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ilk hamlesini Jhon Duran ile yaptı. 77 milyon Euro bonservisle geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan’a transfer olan genç forvet, Fenerbahçe’ye imzayı attı.

Edin Dzeko’nun ayrılığı sonrası hücum hattında güç kaybeden Fenerbahçe, Jhon Duran transferiyle önemli bir boşluğu doldurdu. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertliler, şimdi gözünü kanat ve orta saha bölgesine çevirdi.

SIRADA MARCO ASENSIO VAR

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, bu kez gözünü İspanyol yıldız Marco Asensio’ya dikti. Real Madrid’de uzun yıllar forma giyen ve geçtiğimiz sezon Aston Villa’da kiralık olarak mücadele eden Asensio’nun bonservisi Paris Saint-Germain (PSG) kulübünde bulunuyor.

İspanyol basınına göre, Fenerbahçe yönetimi Asensio transferi için PSG ile masaya oturdu. Estadio Deportivo’da yer alan haberde, yıldız oyuncunun 14 milyon Euro’luk maaşının transferde en büyük engel olduğu ifade edildi. Habere göre, Fenerbahçe, maaşta indirime gidilmesi halinde bonservisli bir transferi gündemine almış durumda.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da transfer sürecine doğrudan dahil oldu.

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