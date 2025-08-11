Fenerbahçe–Feyenoord maçı öncesi Mourinho ve Skriniar konuştu: Başlangıç için hedefimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hollanda temsilcisi Feyenoord’u ağırlayacak Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, eşleşmenin ikinci yarısına hazır olduklarını söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, soru üzerine Galatasaray’ın ligin ilk haftasındaki maçının “1” dakikasını izlediğini belirtti.

YARINKİ ATMOSFER TARAFTARLARIMIZIN ELİNDE

Mourinho, ligde karşılaşacakları Göztepe müsabakasını takip ettiğini aktararak, “Burası için cehennem demiştim. Biliyorum ki taraftarlarımız istedikleri zaman rakipler için zor bir atmosfer yaratabiliyor. Biz de zor bir atmosferde oynadık. Güzel bir ortam vardı. Yarınki atmosfer taraftarlarımızın elinde. Ben tur şansımızın yüzde 50 olduğunu düşünüyorum. Önümüzde oynayacağımız 90 belki de 90+30 dakika var. 2-1’lik sonuçla turun yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Tedavileri tamamlanan Talisca ve İsmail Yüksek’in kadroda yer alacağını açıklayan Mourinho, iki oyuncunun takıma güç katacağını dile getirdi.

Oyundaki geçişlerin her teknik adam için önemli olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, “Geçişler, oyun içinde sürekli oluşuyor, yarınki maçta da çok fazla olacaktır. Elinizde hızlı oyuncular varsa buna göre oynarsınız, yavaş oyuncular varsa farklı oynarsınız. Geçiş herkes için önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Feyenoord’un lig maçı oynamasının onlar için dezavantaj olmayacağını söyleyen Mourinho, “Başlangıç için hedefimiz play-off’a kalabilmek. Oraya kalırsak Şampiyonlar Ligi’ne kalmak. Maç maç bakmamız gerekiyor. Geçen seneye bakınca elenmiştik ve Avrupa Ligi’nde devam etmiştik. Orası diye adlandırdığım yere çok yakındık. Deplasmanda harika oynayarak penaltılarla turu kaybettik, çeyrek finale gitmeye çok yaklaşmıştık. Çek finale gidince her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Şu anki tek hedefimiz yarınki maç.” şeklinde konuştu.

Mourinho, transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu’nu tanıdığını ancak futbolcunun Benfica’nın oyuncusu olduğunu sözlerine ekledi.

Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar ise turun ortada olduğunu dile getirdi.

ZOR MAÇ OLACAK

İlk maçta mağlup olduklarını hatırlatan Skriniar, “Yarınki maçta bizleri nelerin beklediğini biliyoruz. Zor maç olacak. Turun ortada olduğunu düşünüyorum taraftarlarımızın desteğiyle bunu başarabiliriz.” diye konuştu.

Transfer sürecinde teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü anlatan Skriniar, “Kulübümüz, başkanımız, sportif direktörümüz ve ben, herkes bu transferin bir an önce sonuçlanması için elinden geleni yaptı. Elbette daha önce sonuçlanmasını isterdim. Ben bu sürede çalışmalarımı sürdürdüm. Önemli ve zorlu maçlara başlayacağımız bir sürece giriyoruz. Kendimi hazır tutmaya çalıştım. Herkesin bu süreçte yaptığı şeylerin benim için anlamı büyük. Bu takımın kaptanlarından olduğum için gurur duyuyorum. Takımın başarılı olması için elinden geleni yapmak önemlidir, ben de bunu yapmaya çalışıyorum.” dedi.

‘CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ’

Mourinho’nun kaptanlık konusunda kendisiyle özel bir görüşmesinin olmadığını ifade eden savunma oyuncusu, “Kaptanlar olarak dördümüzü yanına çağırdı. Hocamız Mert sahada olmadığı zamanlar için bu tercihi yaptı. Pazubendi takmak değil, önemli olan o liderliği göstermek. Hocamızın belirtmiş olduğu gibi ‘cehenneme hoş geldiniz’ diyoruz hiç şüphem yok taraftarlarımız yarın ciddi bir atmosfer oluşturacak.” şeklinde konuştu.

Skriniar, “Kimin oynadığı ya da dörtlü beşli sistemle oynamak önemli değil. Bizim için önemli olan takım olarak kazanmak ve gelişmek. Antrenmanlarda bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim için en önemli şey kazanmak ve üst tura çıkmak.” diyerek sözlerini tamamladı.