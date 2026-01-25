Fenerbahçe–Göztepe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe–Göztepe maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig’de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ı yakından takip eden Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa’ya mağlup olan Fenerbahçe, ligde oynayacağı Göztepe karşılaşmasıyla moral bulmak istiyor. Konuk ekip Göztepe ise 35 puanla 4. sıradaki yerini koruma hedefiyle sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak mücadele:

Tarih: 25 Ocak Pazar

Saat: 20.00

Stadyum: Ülker Stadyumu

Yayın: beIN Sports 1 (canlı)