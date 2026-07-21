Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in evliliği iptal mi oldu?

Çiftin evliliği hakkında sosyal medyada paylaşılan bir video yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, gelin Esen Matraş’ın biyolojik babası olduğunu öne süren Emre Matraş nikâh sürecine ilişkin dikkat çeken itirazlarda bulundu.

"BABA ADI EMRE MATRAŞ'TIR, EVLİLİĞİ GEÇERLİ SAYMIYORUM"

Sosyal medyada yayınlanan videoda kendisini Esen Matraş’ın biyolojik babası olarak tanıtan Emre Matraş, nikâh töreni sırasında kendi adının kullanılmadığını iddia etti. Nikâh anında kendi isminin geçmemesi nedeniyle evliliğe resmi olarak itiraz ettiğini duyuran Matraş, "Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı söylenirken Anıl deniliyor, kızımın baba adı Emre Matraş'tır" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından gözler iddiaların hukuki boyutuna ve konunun yargıya taşınıp taşınmayacağına çevrildi.

NİKÂHIN GEÇERLİLİĞİYLE İLGİLİ RESMİ BİR KARAR BULUNMUYOR

Emre Matraş tarafından ortaya atılan iddialara ve yapılan açıklamalara rağmen, İsmail Yüksek ve Esen Matraş’ın nikâhının geçerliliğine dair şu ana kadar yetkili kurumlar veya taraflarca yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Hukuki süreçle ilgili olarak herhangi bir mahkeme kararı ya da resmi işlem bilgisi henüz kamuoyuna yansımazken, konunun resmi makamlardan gelecek açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.