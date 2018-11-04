Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden üniversite öğrencisi Koray Şener için Ülker Stadı'nda tören düzenlendi

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener’in cenazesi sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet’te bulunan gasilhaneden alındı. Cenazeyi almaya Şener’in ailesi, okul arkadaşları, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç geldi. Koç, ailenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, cenaze töreni için Ülker Stadı’nda toplandı.



20 yaşındaki üniversite öğrenicisi Koray Şener içi Ülker Stadı’nda tören düzenlendi.



Koray’ın cenazesi statta düzenlenecek törenin ardından Kocaeli Körfez ilçesinde Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Derbi öncesi yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in kombinesinin olduğu koltuk siyaha boyanarak fotoğrafı koyuldu.



Fenerbahçe’de futbolcular ve yönetim cenaze töreni için tam kadro stada geldi.



Sarı-Lacivertli genç taraftar Koray Şener için Ülker Stadyumu'nda tören düzenlendi. Törene katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Şener'in tabutuna omuz verdi.

