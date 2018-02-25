Dev derbi sonrası Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar ve Beşiktaş'ın kalecisi Fabri, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Dev derbi sonrası Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar ve Beşiktaş'ın kalecisi Fabri, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



"BEŞİKTAŞ BU SONUCU HAK ETTİ"



Dirar, Beşiktaş mağlubiyetinin nedenini strese bağlarken, "Derbi stresini yaşadık. Ligdeki gidişattan dolayı çok önemli bir maçtı ve onlar için çok önemliydi, Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sonuç aldılar ve bu maç onlar için çok önemliydi. Biz günümüzde değildik. Hak ettiğimiz bir sonuç aldık. Takım olarak birlikte hareket edemedik. Skor 1-1 olduktan sonra organizasyonumuzu ve takım oyunumuzu yitirdik. Beşiktaş bu sonucu hak etti" ifadelerini kullandı.



"BU AKŞAM FENERBAHÇE GİBİ DEĞİLDİK"

Dirar, perşembe günü Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nda karşılaşacak olmalarıyla ilgili de, "Daha iyi oynamalıyız. Kupa, 2 ayaklı bir tur. Bu maçı unutmalıyız ve perşembe günü iyi bir maç çıkarmalıyız. Bu akşam Fenerbahçe gibi değildik. İyi bir görüntü sergileyemedik" açıklamasını yaptı.





BEŞİKTAŞLI KALECİ FABRİ: LİGİ SONUNA KADAR GÖTÜRECEĞİMİZE İNANIYORUM

Beşiktaş'ın file bekçisi Fabricio Ramirez, Fenerbahçe derbisini kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladıklarını belirterek, "Kaybetseydik şampiyonluktan uzaklaşacaktık ancak şimdi ligi sonuna kadar götürecek durumdayız" dedi.



Karşılaşma sonrası yayıncı kurulaşa açıklamalarda bulunan Fabri, derbiyi şöyle değerlendirdi;



"İlk yarı oyunu domine etmek istedik, önde baskı yaptık ama buna rağmen ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. Soyunma odasında da aynı baskıyı kurmaya devam etmek istediğimizi konuştuk ve galibiyete uzandık."



Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yarışı içinde olduklarını dile getiren Fabri, "Kesinlikle kaybetseydik şampiyonluktan uzaklaşmış olacaktık. Fenerbahçe önünde kazanmak puan ve ikili averaj açısından çok önemliydi. Bu galibiyet sonucunda ligi sonuna kadar götüreceğimize inanıyorum" diye konuştu.



BEŞİKTAŞLI QUARESMA: TAKIMIN BAŞINDA ÇOK İYİBİR HOCA VAR

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında kendi evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın galibiyetine 2 golle katkı veren Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, "İyi olan taraf bizdik" dedi.



"İYİ OLAN BİZDİK"



Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Portekizli yıldız, "Takım olarak çok iyi çalıştık. İki büyük takımın mücadelesinde iyi olan bizdik. Böyle çalışarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.



"ÖNEMLİ OLAN KULÜBÜME BİR ŞEYLER VEREBİLMEK"



Attığı trivela golleriyle özdeşleşen Quaresma, "Gollerim arasından birini seçmek çok zor. En önemlisi bugün kulübüme bir şeyler verebilmekti. Önemli olan bu" ifadelerini kullandı.



"TAKIMIMIZIN BAŞINDA ÇOK İYİ BİR HOCA VAR"



Ricardo Quaresma, sürekli çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Bunun için burdayım. Çok sıkı çalışıyorum. Kulübüme, taraftarıma ve takımıma bir şeyler verebilmek için çok çalışıyorum. Takımımızın başında çok iyi bir hoca var, ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ve öğrenmeye devam edeceğim" diye konuştu.