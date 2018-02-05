Kanser tedavisi gören Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Sarıoğlu hayatını kaybetti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi, eski Asbaşkanı ve Sarıyer Spor Kulübü Eski Başkanı Tahir Sarıoğlu yaşamını yitirdi.



Sarıoğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.



BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI



Tahir Sarıoğlu'nun vefatının ardından sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı.



İşte o mesajlardan bazıları:



"@12numaraorg: Kanser tedavisi gören Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tahir Sarıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik.



Merhum Tahir Sarıoğlu’na Allah’tan rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyoruz.



Mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağolsun.



@exagg: Camianın üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Mesut abimin ardından şimdi de yoneticimiz Tahir Sarıoğlu’nu kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Sabırlar diliyorum.



@ufukcingz2: ALLAH CC Yöneticimiz Tahir Sarıoğlu'na Rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun İNŞAALLAH...



@BarisAydil: Yönetim Kurulu Üyemiz Tahir abimizi, Değerli büyüğümüzü kaybettik . Tüm Camiamızın Başı Sağolsun..."



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