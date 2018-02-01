Sarı-lacivertli ekibin taraftar grupları, ortak bir açıklamayla Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlarına destek çağrısında bulundu

Fenerbahçe'nin taraftar grupları, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde yer alan takımlarına destek çağrısı yaptı.



Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde de "Hep beraber yapacağız!” başlıklığıyla yer alan bildiride taraftar grupları, sarı-lacivertli renklere gönül verenleri kalan 15 haftada itici güç olmaya çağırdı.



Takımlarının şampiyonluk yarışındaki en büyük adaylardan biri olduğu vurgulanan çağrıda, "Zafere giden yoldaki engelleri, oyuncularımızın motivasyonunu düşürerek ve saha dışı gündemleri tribünlere taşıyarak değil ancak 90 dakika hep bir ağızdan takımımızın itici gücü olarak aşabiliriz. Sezon içinde yaşanan türlü olumsuzluklara rağmen, önümüzde çok sayıda maç varken ve şampiyonluk yarışında iddialıyken, takımımızı yukarı taşımak için gereken desteği vermek biz taraftarların asli sorumluluğudur. Takımımızın zorlandığı anlarda, çubukluyu terleten oyuncularımızın karşılarında durmak yerine arkalarında olarak galibiyetlere ulaşabileceğimize inanıyoruz." denildi.



Fenerbahçe’nin aktif tribün grupları olarak, camianın saha dışı gündeminin tribünlere yansıtılmasının doğru bulunmadığı vurgulanarak, bildiride ayrıca şu görüşlere yer verildi:

"Bu yansımalar şampiyonluk yolunda takımımıza hiçbir katkı sağlamamaktadır. Kulüp gündeminde yaşanan hiçbir şey Fenerbahçe’nin şampiyonluk yürüyüşünden önde tutulmamalıdır. Fenerbahçe, tarihindeki tüm zaferlere büyük taraftarının desteğiyle ulaşmıştır. Takım ile taraftar arasında kurulan kuvvetli bağlar, bu başarıların anahtarı olmuştur. Kalan maçlarda; Kadıköy’de ve deplasmanda tribünleri doldurduğumuzda, şampiyonluk inancını sonuna kadar taşıdığımızda ve bunu takımımıza aşıladığımızda bu yarışta çok daha güçlü olacağız. Geçtiğimiz üç sezonun ardından, bu sezon şampiyon olmak camiamızın en büyük ve öncelikli hedefi olmalıdır. Bunu ancak tepeden tırnağa bir araya gelerek, hep beraber yapabiliriz."