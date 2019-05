Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maçtan men ve 26 bin TL para cezasına çarptırıldı. Trabzonsporlu antrenör Gökhan Kandemir ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.



Kararlar şöyle:



"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.05.2019 tarih ve 74 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 27.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO D, E, F, MARATON ÜST G, H, MİGROS M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VOLKAN DEMİREL'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın, müsabakada ihraç edilmesine rağmen müsabaka bitiminde karma alanda açıklamada bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN KANDEMİR'in, 27.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- BURSASPOR Kulübünün, 28.04.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 123 ve 124 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 28.04.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 107, 108, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 407, 408, 409 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 28.04.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 29.04.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



7- GALATASARAY A.Ş.'nin, 29.04.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KULE SİTE KUZEY ÜST A, B, C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



8- BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, 27.04.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, 29.04.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - AFJET AFYONSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AFJET AFYONSPOR Kulübü teknik sorumlusu YUSUF ŞİMŞEK'in, müsabaka yardımcı hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- ALTINORDU A.Ş. Kulübü doktoru GÜRBEY KAHVECİ hakkında, 27.04.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmişse de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



11- ALTAY Kulübünün, 27.04.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2 kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU SARI E, G, H, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü sporcusu NİZAMETTİN ÇALIŞKAN'ın, 28.04.2019 tarihinde oynanan ABALI DENİZLİSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 7 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 16.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 28.04.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - BANDIRMASPOR BALTOK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, İlçe Spor Güvenlik kararı olmadan stadyuma %5'i üzerinde misafir takım seyircisi alınması nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü'nün, 28.04.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - BANDIRMASPOR BALTOK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- TOKATSPOR A.Ş.'nin, 28.04.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş. - KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TOKATSPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü'nün, 28.04.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş. - KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü'nün, 28.04.2019 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- MANİSASPOR Kulübü'nün, 28.04.2019 tarihinde oynanan MANİSASPOR - YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- EYÜPSPOR Kulübü'nün, 28.04.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA VE 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 28.04.2019 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR - ERZİN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü İSMAİL KABA'nın, rakip takım sporcularına yönelik hakareti ve saldırısı nedeniyle takdiren 7 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu TAYLAN ÖZGÜN'ün, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu ÇAĞLAYAN MENDERES'in, 28.04.2019 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR - ERZİN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün, 28.04.2019 tarihinde Nevşehir Gazi Stadında oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - HEKİMOĞLU TRABZON TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü'nün, 28.04.2019 tarihinde Nevşehir Gazi Stadında oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - HEKİMOĞLU TRABZON TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- GEBZESPOR Kulübü'nün, 28.04.2019 tarihinde oynanan GEBZESPOR - ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GEBZESPOR Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- OSMANİYESPOR FK'nın, 28.04.2019 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ - DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada TFF 3. Lig Bayrağının asılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- ALİBEYKÖYSPOR Kulübü'nün, 28.04.2019 tarihinde oynanan ALİBEYKÖYSPOR - YENİ ORDUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA VE 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- 1461 TRABZON Kulübü antrenörü EYÜP SAKA'nın, 28.04.2019 tarihinde oynanan 1461 TRABZON - DİYARBEKİRSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada 1461 TRABZON Kulübü sporcusu CAFER TOSUN'un, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada 1461 TRABZON Kulübü sporcusu İSMAİL KARAKAŞ'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,



28- GÖLCÜKSPOR Kulübü'nün, 28.04.2019 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR - SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- BAĞCILARSPOR Kulübünün, 28.04.2019 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR - BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BAĞCILARSPOR Kulübünün, devre arası dinlenme süresinin aşılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BAĞCILARSPOR Kulübü başkanı MURAT ŞAHİN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, 28.04.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. - YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. idarecisi MURAT AVİNÇ'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.'nin, 28.04.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. - YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- HATAYSPOR Kulübü'nün, 27.04.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR - ADANASPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."



ulusal.com.tr