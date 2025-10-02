Fenerbahçe–Nice maçı sonrası Franck Haise: “Bu akşam tam bir takım olarak oynadılar”

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Nice’i 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Nice Teknik Direktörü Franck Haise açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Haise, hızlı goller yemelerinin oyunun dengesini bozduğunu belirterek, “Teknik konularda ve son pozisyonlarda daha iyi olmalıydık. Bunları yerine getiremediğimiz için kaybettik. Çok hızlı goller yedik, 2-0’dan sonra sıkıntı yaşadık. Yeterince fırsat oluşturamadık ve sonucu getiremedik” dedi.

“FENERBAHÇE’NİN DAHA İYİ OYNADIĞI KESİN”

Daha önce çalıştırdığı takımlardaki sistemi neden uygulamadığına yönelik soruya Haise, “Fenerbahçe’nin daha iyi oynadığı kesin. Benim daha önceki sistemimi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. Daha çok birebir oynamalıyız” yanıtını verdi.

“MAÇI ORTADA OYNAMAYI DÜŞÜNÜRKEN GOL YEDİK”

Sahaya 4’lü defansla çıkmasına değinen Fransız teknik adam, “Beklediğim daha atak bir rakipti. Dolayısıyla defans da lazımdı. Maçı ortada oynamayıp yönetmeyi düşünürken çok hızlı gol yedik. Lens’te bunu başarmıştık ama bu kez olmadı” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE TAM BİR TAKIM OLARAK OYNADI”

Fenerbahçe’nin kalitesine dikkat çeken Haise, “Fenerbahçe’de çok iyi oyuncular var. Hepsinin teknik kaliteleri ortada. Bu akşam tam bir takım olarak oynadılar. İyi maç çıkardılar. Bizlerin de hatalarını bulup o yönde maçı kazandılar” dedi.

“İLK GALİBİYETİ BURADA ALMAK İSTİYORDUM”

Haise, Avrupa Ligi’nde 2 maçta puan alamamalarına ilişkin ise, “Kazanmayı istiyordum. Özellikle ilk galibiyeti burada almak istiyordum. Önümüzdeki bütün maçlar zor ve büyük maçlar. Oyuncuların daha iyilerini yapacağına inanıyorum” diye konuştu.