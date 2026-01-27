Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki son maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında FCSB ile karşı karşıya gelecek. 29 Ocak Perşembe günü oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem, UEFA tarafından duyuruldu.

Zorlu karşılaşmada Sırp hakem Nenad Minakovic görev yapacak.

YARDIMCI HAKEM KADROSU NETLEŞTİ

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, müsabakada Minakovic'in yardımcılıklarını Sırbistan Futbol Federasyonundan Nikola Borovic ve Bosko Bozovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.