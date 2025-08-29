Fenerbahçe’nin Avrupa serüveni belli oldu: İşte zorlu rakipler...

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirildi. Turnuvanın tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, kura çekimine ikinci torbadan katıldı. Kurayı çeken isim, Alman futbolunun efsane isimlerinden Jürgen Klinsmann oldu.

Sarı-lacivertliler, güçlü rakiplerin yer aldığı lig formatında Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşti. Fenerbahçe, bu takımlardan dördüyle iç sahada, dördüyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezon uygulanmaya başlanan ve bu yıl ikinci kez geçerli olacak UEFA’nın yeni lig formatına göre 36 takım mücadele edecek. Her takım sekiz farklı rakiple oynayacak. Grup etabı sonunda ilk 8'e giren takımlar direkt son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sırada yer alan ekipler play-off’a kalacak. 25. sıradan itibaren yer alanlar ise Avrupa’ya veda edecek.

Ligde mücadele edecek diğer güçlü ekipler arasında Roma, Aston Villa, Porto, Feyenoord, Celtic, Rangers, Braga, Real Betis, Maccabi Tel-Aviv, Panathinaikos ve Lille gibi takımlar yer alıyor.

FİNAL İSTANBUL’DA

Tüm Avrupa'nın gözünün çevrileceği UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’da, Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Beşiktaş’a ait olan Tüpraş Stadı’nda oynanacak.

MAÇ TAKVİMİ NETLEŞTİ

UEFA Avrupa Ligi’nin fikstür açıklamasının en geç 31 Ağustos Pazar gününe kadar yapılması bekleniyor. İlk hafta maçları 24-25 Eylül tarihlerinde oynanacak. Sekiz maçlık lig etabı ise 29 Ocak 2026’da tamamlanacak. Turnuvada eleme turları ve finalin tarihi de belirlendi:

1. maç: 24-25 Eylül

2. maç: 2 Ekim

3. maç: 23 Ekim

4. maç: 6 Kasım

5. maç: 27 Kasım

6. maç: 11 Aralık

7. maç: 22 Ocak 2026

8. maç: 29 Ocak 2026

Play-off: 19 ve 26 Şubat 2026

Son 16: 12 ve 19 Mart 2026

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan 2026

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026 (Tüpraş Stadı - İstanbul)