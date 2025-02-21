Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu! Sarı-Lacivertliler Rangers ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları çekildi! Fenerbahçe, İskoç devi Rangers ile eşleşti. İlk maç 6 Mart’ta İstanbul’da, rövanş ise 13 Mart’ta Glasgow’da oynanacak. İşte Avrupa Ligi’ndeki tüm eşleşmeler ve maç programı!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu! Sarı-Lacivertliler Rangers ile karşılaşacak
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Avrupa’nın önde gelen ekiplerinin yer aldığı bu turda, temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi İskoçya’nın köklü kulüplerinden Rangers oldu. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçı 6 Mart’ta Kadıköy’de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Mart’ta Glasgow’daki Ibrox Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Kura çekimi sonrası UEFA Avrupa Ligi’nde eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Viktoria Plzen - Lazio
Bodo/Glimt - Olympiakos
Ajax - Eintracht Frankfurt
AZ Alkmaar - Tottenham
Real Sociedad - Manchester United
Fenerbahçe - Rangers
FCSB - Lyon
Roma - Athletic Bilbao

Son 16 turunda ilk maçlar 6 Mart’ta, rövanş mücadeleleri ise 13 Mart’ta oynanacak.

Bu turu geçen takımlar, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselecek.

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