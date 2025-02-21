Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu! Sarı-Lacivertliler Rangers ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Avrupa’nın önde gelen ekiplerinin yer aldığı bu turda, temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi İskoçya’nın köklü kulüplerinden Rangers oldu. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçı 6 Mart’ta Kadıköy’de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Mart’ta Glasgow’daki Ibrox Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Kura çekimi sonrası UEFA Avrupa Ligi’nde eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Viktoria Plzen - Lazio

Bodo/Glimt - Olympiakos

Ajax - Eintracht Frankfurt

AZ Alkmaar - Tottenham

Real Sociedad - Manchester United

Fenerbahçe - Rangers

FCSB - Lyon

Roma - Athletic Bilbao

Son 16 turunda ilk maçlar 6 Mart’ta, rövanş mücadeleleri ise 13 Mart’ta oynanacak.

Bu turu geçen takımlar, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselecek.