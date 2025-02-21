Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu! Sarı-Lacivertliler Rangers ile karşılaşacak
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları çekildi! Fenerbahçe, İskoç devi Rangers ile eşleşti. İlk maç 6 Mart’ta İstanbul’da, rövanş ise 13 Mart’ta Glasgow’da oynanacak. İşte Avrupa Ligi’ndeki tüm eşleşmeler ve maç programı!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Avrupa’nın önde gelen ekiplerinin yer aldığı bu turda, temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi İskoçya’nın köklü kulüplerinden Rangers oldu. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçı 6 Mart’ta Kadıköy’de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Mart’ta Glasgow’daki Ibrox Stadyumu’nda gerçekleşecek.
Kura çekimi sonrası UEFA Avrupa Ligi’nde eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Viktoria Plzen - Lazio
Bodo/Glimt - Olympiakos
Ajax - Eintracht Frankfurt
AZ Alkmaar - Tottenham
Real Sociedad - Manchester United
Fenerbahçe - Rangers
FCSB - Lyon
Roma - Athletic Bilbao
Son 16 turunda ilk maçlar 6 Mart’ta, rövanş mücadeleleri ise 13 Mart’ta oynanacak.
Bu turu geçen takımlar, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselecek.