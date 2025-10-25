Fenerbahçe’nin borcu 28 milyar lirayı aştı! Genel kurul öncesi tablo paylaşıldı

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tablolarını yayımladı. 21 Eylül 2025 itibarıyla kulübün toplam borç tutarı 28 milyar 710 milyon lira olarak açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tablolarını kamuoyuyla paylaştı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe’nin toplam borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu bildirildi.

Açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu ifade edildi.

Finansal raporda, borçların detaylarının olağanüstü genel kurul toplantısında üyelere sunulacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

fenerbahçe
