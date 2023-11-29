Fenerbahçe'nin Danimarka Kafilesi Açıklandı! Yıldız İsimler Kadroya Alınmadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Ferdi Kadıoğlu, Djiku, Becao, Zajc ve Fred, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı için açıklanan kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertlilerin Danimarka kafilesinde şu isimler yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammet İmre, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Çağrı Fedai, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi

Nordsjaelland'ın Sahasında Kar Temizleme Çalışmaları Yapıldı

Nordsjaelland'ın stadı Right to Dream Park'ta kar temizleme çalışmaları yapıldı.

Danimarka'nın Farum kasabasında oynanacak karşılaşma öncesinde başlayan kar yağışı sonrasında saha karla kaplanırken, Nordsjaelland kulübü yetkilileri, sentetik zemindeki karları temizledi.

Nordsjaelland ve Fenerbahçe, maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta bugün son antrenmanlarını gerçekleştirecek.

Nordsjaelland-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 23.00'te oynanacak.