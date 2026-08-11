Fenerbahçe'nin dev adresteki muhtemel rakibi belli oluyor! Lyon - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

Çekya'da oynanan ilk karşılaşmayı 2-1 kazanan Sparta Prag tur için avantajlı konumda bulunurken, Lyon ise taraftarı önünde turu çevirmek için sahaya çıkıyor.

Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Sarı-lacivertlilerin turun ardından Play-Off'a yükselmesi durumunda muhtemel rakibi bu kritik maçın galibi olacak.

Lyon - Sparta Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 11 Ağustos 2026 Salı

Saat: 22.00 (TSI)

Stat: Groupama Stadium (Lyon)

Yayın / Canlı İzle: Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı EXXEN platformudur.

Tur ihtimalleri nasıl?

Sparta Prag'ın Tur Biletleri: Çek temsilcisine her türlü galibiyet ve beraberlik tur kapısını açıyor.

Lyon'un Tur İhtimalleri: Lyon'un doğrudan tur atlayabilmesi için mücadeleyi en az 2 farklı skorla kazanması gerekiyor (2-0, 3-1 vb.). Fransız ekibinin tek farklı galibiyetinde maç uzatmalara taşınacak.