Fenerbahçe'nin dünya yıldızı sahaya indi! Kante'den ilk kareler...
Sarı-lacivertli ekibin 2.5 yıllığına renklerine bağladığı N'Golo Kante, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla tanışarak mesaiye başladı.
Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında anlaşma sağladığı N'Golo Kante'yi dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi.
Sarı-lacivertli kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, vakit kaybetmeden Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek çalışmalarına başladı.
TAKIM ARKADAŞLARIYLA TANIŞTI
Tesislerdeki ilk gününde yoğun bir program geçiren Fransız yıldız, antrenman öncesinde yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Teknik heyet ve futbolcularla tanışan Kante, daha sonra tesisleri gezerek kulübün fiziksel imkanlarını yerinde inceledi.
Tesis turu ve tanışma toplantısının ardından sahaya inen tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kante, takımdan ayrı olarak kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.