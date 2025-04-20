Fenerbahçe'nin efsane zaferinin mimarıydı: Alman teknik adamdan acı haber

Fenerbahçe başta olmak üzere Türkiye’de Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa’da da teknik direktörlük yapan Werner Lorant’tan kötü haber geldi.

Alman basını Bild'in haberine göre, uzun süredir ciddi bir sağlık sorunu ile mücadele eden deneyimli teknik adam, Almanya’nın Wasserburg kentindeki hastanede hayatını kaybetti.

FENERBAHÇE TARİHİNDE UNUTULMAYAN BİR GALİBİYET

2002 yılında Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü üstlenen Lorant, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen Galatasaray galibiyetinin mimarlarından biri oldu. 6 Kasım 2002'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı o unutulmaz derbide takımın başında yer alıyordu.

Fenerbahçe’nin başında toplam 39 maça çıkan Lorant, maç başına 1.97 puan ortalamasıyla dikkat çekti. Takımın başında geçirdiği kısa süreye rağmen, özellikle derbi performansı ve disiplinli yönetim tarzıyla taraftarların hafızasında iz bıraktı.

Fenerbahçe sonrası Türkiye'deki kariyerine devam eden Lorant, sırasıyla Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa’da da görev yaptı. Futbola tutkusu ve disipliniyle tanınan Lorant, teknik direktörlük kariyerinde sadece başarılarıyla değil, karakteriyle de ön plana çıktı.