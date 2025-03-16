Fenerbahçe'nin En Nesyri'si tarih yazmaya çok yakın!

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri, Samsunspor maçında ağları havalandırırsa, efsane golcü Aykut Kocaman’ın 1993-94 sezonunda elde ettiği rekoru egale edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe'nin En Nesyri'si tarih yazmaya çok yakın!
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Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri, Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekiyor. Son haftalarda büyük bir form yakalayan En Nesyri, iç sahada oynadığı son 6 maçta da gol atmayı başararak, 10 golle takımına önemli katkılar sağladı.

Fanatik'e göre, Antalya maçında attığı golle, 2005-06 sezonunda Alex De Souza'nın elde ettiği "iç sahada üst üste gol atma" rekorunu egale eden En Nesyri, bu akşamki Samsunspor maçında aynı başarıyı gösterirse, bir başka tarihi rekora imza atacak.

AYKUT KOCAMAN'IN REKORUNU EGALE ETMESİ AN MESELESİ

Youssef En Nesyri, bu akşamki maçta gol atması durumunda Fenerbahçe'nin efsane golcüsü Aykut Kocaman'ın 1993-94 sezonunda Kadıköy'de üst üste 7 maçta gol atarak kırdığı rekoru egale edecek. Kocaman, o dönemde ligin en formda oyuncusuydu ve bu rekor, yıllar sonra En Nesyri tarafından egale edilecek.

En Nesyri'nin bu başarısı, sadece Kocaman'ın rekorunu eşitlemekle kalmayacak, aynı zamanda Fenerbahçe tarihinde bir yabancı oyuncunun bu başarıyı elde etmesi açısından da tarihi bir anı temsil edecek. Eğer En Nesyri gol atarsa, bir yabancı oyuncu olarak Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıracak.

Bu sezon Youssef En Nesyri, Fenerbahçe'nin en önemli gol silahlarından biri haline geldi. Süper Lig’de toplam 41 maçta sahaya çıkan En Nesyri, 26 gol atarken, 5 de asist yaptı.

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