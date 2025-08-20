Fenerbahçe’nin eski yıldızı Benfica maçı için İstanbul’a geldi! Aziz Yıldırım’la buluştu
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Cristian Baroni, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’ndaki Benfica maçı için geldiği İstanbul’da eski başkan Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti. Brezilyalı oyuncu bir gün önce de Kadıköy’de stadyumu gezdi.
Yayınlanma: Güncellenme:
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Cristian Baroni, sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’nda Benfica ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul’a geldi.
Brezilyalı oyuncu, İstanbul ziyareti sırasında eski başkan Aziz Yıldırım’ın ofisine giderek hasret giderdi. Baroni, ziyaretten bir gün önce de Kadıköy’e giderek Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nu gezdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı