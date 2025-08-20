Fenerbahçe’nin eski yıldızı Benfica maçı için İstanbul’a geldi! Aziz Yıldırım’la buluştu

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Cristian Baroni, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’ndaki Benfica maçı için geldiği İstanbul’da eski başkan Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti. Brezilyalı oyuncu bir gün önce de Kadıköy’de stadyumu gezdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Cristian Baroni, sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’nda Benfica ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul’a geldi.

Brezilyalı oyuncu, İstanbul ziyareti sırasında eski başkan Aziz Yıldırım’ın ofisine giderek hasret giderdi. Baroni, ziyaretten bir gün önce de Kadıköy’e giderek Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nu gezdi.

