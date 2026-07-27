Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tadic'ten sürpriz imza! Yeni adresi belli oldu

Aalbers, transfer sürecine dair şu açıklamayı yaptı:

"Bazen NEC gibi bir kulüp için önceden mümkün olmadığını düşündüğünüz bir fırsat ortaya çıkar. Dusan Tadic de böyle bir oyuncu. Yetenek ve deneyimin iyi bir karışımına inanıyoruz ve Dusan buna mükemmel bir şekilde uyuyor. Sahip olduğu nitelikler ve kişiliğiyle, sadece sahada değil, saha dışında da büyük bir değer."