Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tadic'ten sürpriz imza! Yeni adresi belli oldu
BAE temsilcisi Al-Wahda ile yollarını ayıran 37 yaşındaki Sırp hücumcu Dusan Tadic, Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli yıldız, kariyerine Emre Mor ile aynı takımda devam edecek.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Sırp yıldız Dusan Tadic'in yeni takımı resmiyet kazandı.
BAE ekibi Al-Wahda'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunan tecrübeli oyuncu, rotasını yeniden Avrupa'ya çevirdi.
Kadrosunda Emre Mor'u da bulunduran Hollanda Ligi temsilcisi NEC Nijmegen, 37 yaşındaki hücum oyuncusunu renklerine bağladı ve taraflar arasında 2 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.
Transferin ardından düzenlenen imza töreninde kameraların karşısına geçen NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers, Sırp oyuncunun takıma katacağı değere vurgu yaptı.
Aalbers, transfer sürecine dair şu açıklamayı yaptı:
"Bazen NEC gibi bir kulüp için önceden mümkün olmadığını düşündüğünüz bir fırsat ortaya çıkar. Dusan Tadic de böyle bir oyuncu. Yetenek ve deneyimin iyi bir karışımına inanıyoruz ve Dusan buna mükemmel bir şekilde uyuyor. Sahip olduğu nitelikler ve kişiliğiyle, sadece sahada değil, saha dışında da büyük bir değer."
KADIKÖY'DE İZ BIRAKAN PERFORMANS
Kariyerinde yeni bir sayfa açan Sırp hücumcu, Türkiye'deki futbolseverlerin de yakından tanıdığı bir isim.
2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yapan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli formayla toplam 109 resmi karşılaşmaya çıkmıştı.
Bu süreçte rakip fileleri 29 kez havalandıran ve 35 gol pası veren Tadic, ortaya koyduğu bu göz alıcı performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti.